У Британії рятують голого їжака (відео) [ Редактировать ]
Завчасно прокинувся після зимової сплячки, розхвилювався та облисів. У Британії їжак через стрес втратив 97 відсотків голок.
Тепер про нього дбають захисники звірів у місті Мач-Венлок - туди тварину привіз чоловік, який натрапив на неї в лісі. У центрі пацієнта відгодовують і змащують шкіру олійкою з алоє.
Лікарі кажуть - зазвичай їжаки засинають у жовтні та прокидаються у квітні - коли повітря прогрівається до 15 градусів тепла. Та цьому бідоласі не пощастило - його ймовірно розбудила інфекція від кліщів. Тож він прокинувся, сильно змерз та зголоднів. І втратив майже всі свої голки.
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