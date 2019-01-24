Завчасно прокинувся після зимової сплячки, розхвилювався та облисів. У Британії їжак через стрес втратив 97 відсотків голок.

Тепер про нього дбають захисники звірів у місті Мач-Венлок - туди тварину привіз чоловік, який натрапив на неї в лісі. У центрі пацієнта відгодовують і змащують шкіру олійкою з алоє.

Лікарі кажуть - зазвичай їжаки засинають у жовтні та прокидаються у квітні - коли повітря прогрівається до 15 градусів тепла. Та цьому бідоласі не пощастило - його ймовірно розбудила інфекція від кліщів. Тож він прокинувся, сильно змерз та зголоднів. І втратив майже всі свої голки.