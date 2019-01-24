Мистецтво з відходів. Португальський художник робить скульптури рідкісних тварин з того, що знаходить на сміттєзвалищах. У чому ідея і де побачити його творіння - знає Анна Філь.

Дверцята від автомобіля, сміттєві бачки, колеса з велосипедів. Бензопилка, балончик із фарбою і творча уява перетворюють купи непотребу на яскраві скульптури.

Їх автор - португальський митець Артур Бордало. Його творчий псевдонім - "Бордало другий". Першим був дідусь. Під цим ім'ям художник уже відомий усьому світу. Його роботи можна побачити у 23 країнах. І здебільшого не в галереях, а на вулицях.

На думку Бордало, так легше достукатися до людей. Адже що подумають мистецтвознавці - йому байдуже. Найбільше художник хоче, щоб звичайні перехожі замислювалися над побаченим.

"Сенс моєї роботи не в тому, щоб зробити щось гарне зі сміття. А в тому, щоб змусити перехожих зупинитися, поглянути на скульптуру і задуматися, з чого вона. Наші звички, наша економіка, виробництво шкодять природі. Найлегший спосіб намалювати її портрет - це зобразити тварин", - наголосив Бордало ІІ, вуличний митець.

За виразним поглядом і яскравими кольорами - глибока ідея. Своїх тварин митець створює з того, що в реальному світі їх убиває. На скульптури вже перетворив 42 тонни пластику зі сміттєзвалищ.

"Ми нічого не викидаємо. У студії залишаються речі, які більше нікуди діти. Але ми їх зберігаємо. І часто трапляється так, що минає два роки, і це сміття ми використовуємо для якогось іншого проекту. Будь-чому можна подарувати друге життя. Наприклад, ті ж банки з-під фарби - це метал, який можна легко переробити", - розповідає Бордало ІІ, вуличний митець.

Цими вихідними у французькій столиці відкривається одна з небагатьох виставок Бордало. Експозиція називається "Паризька угода" - з натяком на кліматичну угоду 2015 року, мета якої - не допустити зростання температури на планеті. Митець прагне привернути увагу до цього історичного документа. І нагадати, наскільки важливо зберегти біорізноманіття.