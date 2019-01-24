У п'яти областях України перевищений епідемічний поріг захворювання на грип. Протягом минулого тижня на грип та ГРВІ занедужало майже 200 тисяч людей, більшість із них - діти. За тиждень померло шестеро, жоден не був вакцинований.

Найбільше хворих - у Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Загалом по Україні захворюваність майже на 4 відсотки менша за епідемічний поріг.