Грип перевищив епідпоріг у п'яти областях [ Редактировать ]
У п'яти областях України перевищений епідемічний поріг захворювання на грип. Протягом минулого тижня на грип та ГРВІ занедужало майже 200 тисяч людей, більшість із них - діти. За тиждень померло шестеро, жоден не був вакцинований.
Найбільше хворих - у Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Загалом по Україні захворюваність майже на 4 відсотки менша за епідемічний поріг.
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