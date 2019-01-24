407 автомобілів, у яких перебувало 648 людей, допомогли витягти рятувальники за добу, протягом якої Україну замітало снігом - про це повідомили в ДСНС.

Синоптики своєю чергою попереджають - сьогодні циклон переміститься на схід країни. Очікують хуртовини та ожеледицю.

Докладніше розкажуть наші кореспонденти.

Прибиральниця Віра Олексіївна каже - такої багатої на сніг зими вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою обріс кучугурами.

"Тільки два дні - а тут таке замело. Вигребла - думала все, ще хоча б день відпочину. Ні. Знову, бачите, що робиться", - говорить Віра Гаркава, прибиральниця Черкаської музичної школи №1.

Міські комунальники посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони малоефективні, тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, - сил вистачає лише на центральні магістралі.

"Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу, прогнозується, випаде за дві доби. Це природа, і просто неможливо фізично зробити дороги", - говорить Андрій Бортник, директор підрядного підприємства з прибирання доріг.

Сніг сипле з ночі і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів. У Кропивницькому та області, уже за годину після розчистки, дороги знову замітає. Рятувальники уже витягли з переметів з півсотні автівок.

А в Голованівському районі лікарі "швидкої "не могли проїхати на виклик до хворої дитини. Тож надзвичайники на спецавтомобілі доставили дитину разом із матір'ю до районної лікарні.

Тим часом на Рівненщині дороги вкрила ожеледь. Шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП - масовими. Одразу чотири автівки зіштовхнулися неподалік Костополя. Травмовані троє дорослих та немовля. Очевидці стверджують - дорогу взялися посипати вже після цієї аварії.

А ось Чернівці залишилися без солі для посипання доріг. Є лише пісок, однак і його вистачить лише на кілька днів. Комунальники виправдовуються: запасів вистачало завжди. Та цього року - не розрахували. Тепер на чергову партію солі доведеться чекати щонайменше два тижні.

"38 років я тут працюю і 2 тисячі тонн солі і 3 тисячі кубів піска нам хватало з головою. Ще й лишалося", - розповідає Павло Олоєр, головний інженер КП "Чернівціміськшеп".

На Дніпропетровщині рятувальники витягли з кюветів до двох десятків автівок. А синоптики заспокоюють - негода вируватиме недовго, снігопади незабаром вщухнуть.