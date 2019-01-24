Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Луганщині 26 ворожих "Градів" [ Редактировать ]
26 "Градів" на окупованій території Луганської області біля Хрустального помітили спостерігачі ОБСЄ, - про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті моніторингової місії. Також зафіксували три танки поруч із населеним пунктом Лобачеве та 6 гаубиць на полігоні неподалік Мирного.
Окрім того, на постійному місці зберігання важкої зброї в окупованих районах Луганщини спостерігачі помітили, що там не вистачає 14 самохідних гаубиць, 10 буксируваних гаубиць і 5 реактивних систем залпового вогню.
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