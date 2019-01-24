Під час виконання бойового завдання зник український розвідник [ Редактировать ]
Під час виконання бойового завдання зник український армієць - про це йдеться на сторінці 79 десантно-штурмової бригади у Facebook. Розвідник перебував на одному з спостережних постів у районі Павлополя на півдні Донеччини.
Окупанти на своїх пропагандистських ресурсах вже повідомили, що взяли українця у полон.
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