Під час виконання бойового завдання зник український армієць - про це йдеться на сторінці 79 десантно-штурмової бригади у Facebook. Розвідник перебував на одному з спостережних постів у районі Павлополя на півдні Донеччини.

Окупанти на своїх пропагандистських ресурсах вже повідомили, що взяли українця у полон.