Вернувшаяся из США делегация Северной Кореи во главе с зампредседателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем передала северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа, сообщает "РБК-Украина".

После встречи с делегацией Ким Чен Ын заявил, что доволен результатами ее переговоров в США и поручил провести подготовку ко второму саммиту США-КНДР.

Глава КНДР также приветствовал "непоколебимую решимость и желание Трампа разрешить накопившиеся вопросы, а также его большой интерес к проведению второго саммита". По неподтвержденной информации, вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.

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