Семья, проживающая в городе Саленто (Италия), закрылась от мира в своем доме, откуда не выходила в течение двух с половиной лет из-за патологической интернет-зависимости. Единственной, кто покидал дом, была 9-летняя девочка, которая ходила в школу и за покупками, собщает сайт "Главное".

Отмечается, что семья состоит из молодых родителей, 43-летней матери и 40-летнего отца, а также двух несовершеннолетних, 15-летнего мальчика и 9-летней девочки. О ситуации в семье полиции стало известно, благодаря школьному директору: учителя рассказали ему о том, что девочка часто приходит в школу неопрятно одетой, а тот предупредил социальные службы, попросив проконтролировать ситуацию.

15-летнему брату девочки будет необходим длительный период физиотерапии из-за того, что он практически не передвигался, все время находясь за компьютером в сидячем положении. Отец семейства получал социальное пособие, а в доме имелись некоторые сбережения, что позволило обоим родителям не работать.

Ранее мы сообщали, что родители продали 17-летнюю дочь за 500 коров и три автомобиля.