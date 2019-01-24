Чоловіка у шубі з "оригінальним утеплювачем" затримали на українсько-молдовському кордоні.

Громадянин Республіки Молдова прямував додому рейсовим автобусом "Одеса - Кишинів" через пункт пропуску "Паланка". Під час огляду прикордонники виявили, що він вшив у підкладку своєї шуби понад 70 чохлів та захисних стекол до ґаджетів.

Аксесуари до мобільних телефонів вилучили.