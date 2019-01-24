В полицию Днепропетровской области поступило сооющение о том, что на проспекте Слобожанском человеку нанесли тяжкие телесные повреждения. Мужчина рассказал, что его знакомый ударил ножом в живот товарища и скрылся в своей квартире, сообщает "Информатор".

Полицейские быстро прибыли на место, где их ожидали заявитель и пострадавший. В квартиру патрульные зашли вместе с медиками и немедленно направили раненого в больницу. Заявитель рассказал инспекторам, что он праздновал свой День рождения в компании двух друзей. Во время вечеринки двое гостей вместе вышли из квартиры, а когда вернулись, у одного из них был разбит нос, а у другого была кровь на животе и он едва держался на ногах. Заявитель попытался самостоятельно разобраться с ситуацией, но человек с разбитым носом убежал и скрылся в своей квартире этажом выше.

Фото: Информатор

Полицейские прошли в помещение, где, по словам заявителя, прятался преступник, и увидели мужчину, лицо которого было в крови. Заявитель подтвердил, что именно этот человек ранил его товарища. Патрульные задержали подозреваемого и вызвали для него скорую помощь. На место инцидента также прибыла следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции для выяснения обстоятельств.

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