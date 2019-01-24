В Днепре День рождения закончился поножовщиной [ Редактировать ]
В полицию Днепропетровской области поступило сооющение о том, что на проспекте Слобожанском человеку нанесли тяжкие телесные повреждения. Мужчина рассказал, что его знакомый ударил ножом в живот товарища и скрылся в своей квартире, сообщает "Информатор".
Полицейские быстро прибыли на место, где их ожидали заявитель и пострадавший. В квартиру патрульные зашли вместе с медиками и немедленно направили раненого в больницу. Заявитель рассказал инспекторам, что он праздновал свой День рождения в компании двух друзей. Во время вечеринки двое гостей вместе вышли из квартиры, а когда вернулись, у одного из них был разбит нос, а у другого была кровь на животе и он едва держался на ногах. Заявитель попытался самостоятельно разобраться с ситуацией, но человек с разбитым носом убежал и скрылся в своей квартире этажом выше.
Фото: Информатор
Полицейские прошли в помещение, где, по словам заявителя, прятался преступник, и увидели мужчину, лицо которого было в крови. Заявитель подтвердил, что именно этот человек ранил его товарища. Патрульные задержали подозреваемого и вызвали для него скорую помощь. На место инцидента также прибыла следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции для выяснения обстоятельств.
по теме
Труп в чемодане: появились шокирующее детали убийства в Днепре
В полиции заявили, что установлена личность возможного убийцы юной девушки
В Днепре нашли чемодан с трупом девушки (фото)
Ужасную находку обнаружил мужчина, который искал макулатуру
Наступ на свободу слова: в Україні продовжується тиск на журналістів - ЗМІ
Чому чиновники та правоохоронці застосовують фізичну силу проти журналістів?
Женщина жестоко избила маленького ребенка в торговом центре
В Запорожье мать жестоко избила сына в игровой комнате одного из торговых центров Запорожья
В Харькове убили полицейского: тело расчленили и накормили им бездомного
В прокуратуре рассказали шокирующие подробности зверского убийства полицейского