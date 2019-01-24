23 января разразился громкий скандал вокруг режиссера фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера. После того, как его картина оказалась в числе фаворитов и представлена в пяти номинациях премии "Оскар", издание The Atlantic опубликовало статью, в которой сообщается, что 53-летний режиссер обвиняется в педофилии. Еще четыре молодых человека утверждают, что режиссер подверг их сексуальному насилию, когда они были подростками.

Некто Сезар Санчес Гузман обвинил режиссера в том, что тот в 2003 году изнасиловал его на яхте. Сезару тогда было 17 лет. Гузман подал иск в штате Вашингтон. В 2014 году Сингера в изнасиловании обвинил Майкл Иган. Он утверждал, что стал жертвой в 1999 году. Майкл тоже тогда не достиг совершеннолетия. Изнасилование якобы произошло на Гавайях.

Сингер все эти обвинения отверг. Более того, Иган спустя некоторое время отозвал свой иск. Брайану удалось доказать, что его не было на Гавайских островах в то время, которое Майкл указал в иске. Тем не менее, скандал негативно сказался на карьере режиссера. Ему не дали доснимать "Богемскую рапсодию". Завершал работу над картиной Декстер Флетчер. При этом в титрах по-прежнему значится Сингер, а фамилия Флетчер не указана. Однако все в Голливуде знают о том, что произошло.

Среди тех, кто обвинил Брайана сейчас, значится некий Виктор Вальдовинос. Он входил в состав съемочной группы фильма "Способный ученик", который Сингер снял в 1997 году. Виктору тогда было 13 лет. Он утверждает, что Брайан однажды схватил его за детородный орган и принялся массировать. При это сам терся о тело подростка и приговаривал: "Ты такой красивый… Я очень хочу с тобой работать… Я позабочусь о тебе… У меня отличный Ferrari, хочешь прокатиться?"

Трое других обвинителей пока свои имена не называют. Они утверждают, что Сингер регулярно устраивал вечеринки, куда приглашал подростков. Там он спаивал мальчишек или давал им наркотики, а потом занимался с ними сексом. Режиссер и его адвокаты категорически отрицают все эти обвинения. Сингер заявил, что никогда не занимался сексом с несовершеннолетними. Однако известно, что в октябре 2018 года, перед выходом в прокат "Богемской рапсодии", популярный журнал Esquire намеревался опубликовать статью о режиссере, в которой указывались все эти обвинения. Сингер связался с редакцией. По неизвестным причинам, статья так и не вышла в свет. А режиссер заявил, что кто-то хотел "навредить фильму".

Ранее звезда "Кавказкой пленницы" обвинила режиссера в домогательствах.