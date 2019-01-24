Многие приметы о черных кошках сформировались еще в далеком прошлом. Как отмечают практики, эти распространенные суеверия - обычные предрассудки.

В действительности черная кошка - это не вестник несчастья, это символ, который актуализирует в нашем сознании страх перед опасностью. Встречая на своем пути черного кота, мы начинаем бояться, нервничать или беспокоиться. Иначе говоря, мы сами программируем себя на невезение. Но если детальнее рассмотреть приметы о черных кошках, то можно обнаружить, что добрых примет гораздо больше, чем плохих.

Черная кошка перебежала дорогу - жди беды. Это единственная плохая примета о кошках. Причем негативное воздействие в этом случае оказывает не столько кошка, сколько сам человек. Тем, кто начинает испытывать беспокойство, встретившись с животным, помогут защитные приметы.

Черная кошка сидит на дороге - к деньгам и удаче. Данная примета срабатывает намного чаще, чем предыдущая. Так что если вы увидите животное, которое сидит на дороге, ждите скорой удачи и обогащения.

Черная кошка бежит по дороге - с успеху и счастью. Если черный кот или кошка бежит по дороге, поблагодарите животное за счастье.

Черный кот прокрался в дом - жди любви. Оказывается, животное притягивает не только удачу, но и дарит любовь. Если к вам на улице прибивается котенок черного цвета, это к крепкой любви. Котика необходимо взять себе или отдать в добрые руки, подарив ему дом и семью.

Черные кошки - самые лучшие лекари. Заводчики не боятся черных кошек, а наоборот, уважают их. Животные такого окраса - обладатели самой мощной энергетики, которая вытягивает весь негатив. Более того, черная кошка защищает своего владельца от порчи, сглаза и колдовства, перетягивая все это на себя.

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