На фоне волны роста импорта оцинкованного проката, который поступал в Украину по демпинговым ценам, украинским производителям был нанесен ущерб, и данная практика должна быть прекращена

Такое мнение в интервью изданию "Металл Эксперт" высказал директор по маркетингу "Метинвест Холдинга" Роман Курашев.

Он напомнил, что в 2018 году ММК им. Ильича подал заявление об инициации антидемпингового расследования против оцинкованного проката происхождением из КНР и РФ. Министерство экономического развития и торговли и межведомственная комиссия рассмотрели заявление и факты заявителя и приняли решение об открытии расследования.

"В настоящий момент идет заполнение вопросников со стороны зарегистрированных участников. Наша позиция очень проста – на фоне волны роста импорта, который поступал в Украину по демпинговым ценам, отечественным производителям был нанесен ущерб, и данная практика должна быть прекращена. Более того, на фоне введения защитных мер в Европе, США, Канаде, Турции и некоторых других странах мы ожидаем существенный рост импорта из КНР и РФ, что еще больше ухудшит положение отечественной отрасли оцинкования. В связи с этим заявитель настаивает на введении предварительных антидемпинговых мер в виде пошлины, чтобы прекратить факт демпинга, и надеется, что госорганы в самое ближайшее время примут решение об их введении", - отметил он.

Курашев добавил, что в ситуации с китайским оцинкованным прокатом, помимо самого факта демпинга, остро стоит вопрос ненадлежащего качества.

"Материал поступает в Украину с толщиной цинкового покрытия 20-40 г/м кв., что не соответствует никаким стандартам и требованиям и в целом существенно подрывает имидж оцинкованного металла на рынке. Срок службы такого проката – не более 3-5 лет. Конечный потребитель постоянно сталкивается с фактами фальсификации со стороны недобросовестных трейдеров и переработчиков, покупая низкокачественный китайский материал под видом отечественного. В Европе нормативно ограничено применение проката в строительстве с толщиной цинка менее 200 грамм, в некоторых странах – 275 грамм, а в евростандартах отсутствует прокат с цинковым покрытием менее 100 г/м кв", - добавил Курашев.