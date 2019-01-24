В 2019 году самой опасной страной для путешествий стала Сирия. Об этом говорится в отчете онлайн-сервиса Wegoplace Solo Travel Safety Report 2019, в котором дается перечень государств, в которые опасно отправиться без сопровождения.

Самый опасный континент - Сирия (61). С таким же коэффициентом опасности следуют Ботсвана (континент в южной Африке), Доминисканская республика (60), Южная Африка - (58), Мексика - (58), Либерия - (56). Далее идет Габон (55), Южный Судан (54), Афганистан (45), Венесуэла (44).

Венесуэла является рискованным местом для путешествий, потому что в этих краях в безопасности себя чувствуют ночью только 24% опрошенных.

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