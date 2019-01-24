В ПАСЕ поддержали поправку о военнопленных моряках [ Редактировать ]
В политическом комитете Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержали все украинские поправки к проекту резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Также касательно статуса захваченных Россией моряков как военнопленных в документе будет формулировка, что они попадают под определение Женевской конвенции.
Об этом сообщила член постоянной украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко в Facebоok:
Все украинские поправки в политическом комитете были поддержаны. По ключевой - статусу моряков как военнопленных - в резолюции будет формулировка, что они подпадают под определение Женевской конвенции. Какая определяет статус именно военнопленных
Она напомнила, что сегодня в ПАСЕ проходит обсуждение резолюции.
"Тот случай, когда вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам", - указала Геращенко.
Ранее мы сообщали, что в ПАСЕ представят резолюцию по Азовскому морю.
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