В политическом комитете Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержали все украинские поправки к проекту резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Также касательно статуса захваченных Россией моряков как военнопленных в документе будет формулировка, что они попадают под определение Женевской конвенции.

Об этом сообщила член постоянной украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко в Facebоok:

Все украинские поправки в политическом комитете были поддержаны. По ключевой - статусу моряков как военнопленных - в резолюции будет формулировка, что они подпадают под определение Женевской конвенции. Какая определяет статус именно военнопленных

Она напомнила, что сегодня в ПАСЕ проходит обсуждение резолюции.

"Тот случай, когда вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам", - указала Геращенко.

Ранее мы сообщали, что в ПАСЕ представят резолюцию по Азовскому морю.