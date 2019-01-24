Оболонский райсуд Киеве считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агрессивной войны. Об этом заявил один из судей - Максим Титов, зачитывая приговор.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - отметил судья.

Оглашение приговора на этом не завершилось. В перерыве судебного заседания адвокаты Януковича заявили, что не согласны с решением суда.

"Суд не учитывает позицию стороны защиты. Все, что вы услышали, основывается исключительно на обвинительном акте прокуроров. Мало времени уделено позиции защиты", - сказал адвокат Александр Байдик.

Другой адвокат Александр Горошинский добавил, что о заседании суда он был проинформирован только вчера, хотя согласно законодательству ему должны были сообщить об этом за три дня.

Ранее мы сообщали о том, что Швейцария заморозила активы Виктора Януковича еще на один год.