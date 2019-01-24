У ці хвилини в Парламентській асамблеї Ради Європи триває розгляд резолюції про ескалацію в Азовському морі. Документ вимагає звільнити українських моряків, забезпечити вільне судноплавство в регіоні і засуджує незаконне будівництво Керченського мосту.

Українська делегація наполягала на внесенні до тексту поправки про визнання українських моряків - військовополоненими. Однак доповідач вирішив уникнути гострих формулювань. Натомість резолюція вимагає ставитися до затриманих Росією українських моряків згідно з міжнародним правом, зокрема - Женевською конвенцією. Що, юридично, дорівнює статусу військовополонених.

"Те, що замінили посиланням на Женевську конвенцію пряму дефініцію щодо prisoners of war - військовополонених, в принципі залишається тим самим з юридичної точки зору, політично тут намагаються завжди, скільки я тут працюю, уникати різких формулювань. Тим не менше, це дуже важливо, що це буде зроблено", - зазначив Володимир Ар'єв, голова української делегації у ПАРЄ.