"Український сніданок" у Давосі: про що говорили політики [ Редактировать ]
У Давосі на полях світового економічного форуму сьогодні вранці відбувся традиційний "Український сніданок".
Прибув на нього і президент Петро Порошенко. За частуванням гості слухали дискусію міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд та екс-держсекретаря США Джона Керрі. Виступили зі своїм баченням майбутнього і ключові українські політики та бізнесмени.
"Двоє головних українських кандидатів у президенти сьогодні з нами - Юлія Тимошенко й Анатолій Гриценко. І ми раді вітати президента України Петра Порошенка, який дуже скоро до нас приєднається. Не в кожній країні можна побачити, як голова держави та основні суперники готові зібратись у спільній залі. Це демократія в дії, і це чудово", - зазначив Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп, організатор "Українського сніданку".
"Це надзвичайно важлива нагода для українців винести на порядок денний украй важливі для нас питання та скоординувати зусилля України із зусиллями інших держав, спільно працювати та будувати кращий світ. Також я хочу нагадати, що "Український сніданок" ми проводимо у Давосі вже 2 роки. Тобто, Україні та українським питанням тут присвячено не лише півтори-дві години, а значно більше", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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