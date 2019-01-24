Провину Віктора Януковича доведено "належними та допустимими доказами" - такий висновок Оболонського райсуду Києва, де у ці хвилини оголошують вирок президенту-втікачу.

Голова колегії суддів заявив, що Янукович діяв із метою отримання преференції від Росії та уникнення кримінального покарання в Україні.

Засідання розпочалося о 9 ранку, охорону суду та прилеглої до нього території суттєво посилили. Під будівлею стоять 3 спецавтомобілі, автобус із нацгвардійцями та декілька машин патрульної поліції.

Нагадаємо, Віктора Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивним воєнним діям на території України. За понад рік слухання справи суд допитав більше 50 свідків.