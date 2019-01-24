Справа Януковича: суд довів провину президента-втікача [ Редактировать ]
Провину Віктора Януковича доведено "належними та допустимими доказами" - такий висновок Оболонського райсуду Києва, де у ці хвилини оголошують вирок президенту-втікачу.
Голова колегії суддів заявив, що Янукович діяв із метою отримання преференції від Росії та уникнення кримінального покарання в Україні.
Засідання розпочалося о 9 ранку, охорону суду та прилеглої до нього території суттєво посилили. Під будівлею стоять 3 спецавтомобілі, автобус із нацгвардійцями та декілька машин патрульної поліції.
Нагадаємо, Віктора Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивним воєнним діям на території України. За понад рік слухання справи суд допитав більше 50 свідків.
по теме
Справа Януковича: у суді оголосять вирок президенту-втікачу
Віктора Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивних воєнних дій на території України
Сліпе правосуддя: хто покриває вбивцю ветерана АТО?
Вбивцю ветерана АТО намагаються випустити під заставу
Суд признал Януковича виновным в госизмене
24 января Оболонский суд оглашает приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу
Родичі військовополонених моряків прибули на сесію ПАРЄ
Вони відвідають ПАРЄ, щоб розповісти світовій спільноті про українських моряків, які наразі перебувають у російському полоні
Чому затягується розслідування вбивства ветерана АТО?
Ветерана АТО та голову спілки мігрантів України зарізали ножем у столиці, біля "Золотих Воріт", підозрюваний вже 20 місяців у СІЗО - чому суд і досі не ухвалив вирок?
Жителі Болграда протестують проти політичного переслідування мера Сергія Димитрієва
До апеляційного суду приїхали з півсотні болградців. Вони кажуть: Сергій Димитрієв - найкращий міський голова за останнє десятиріччя, а розслідування проти нього, - називають політичним замовленням