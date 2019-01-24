Американское издание Globe сообщает об утечке электронной переписки, исходящей с "наивысшего уровня в Букингемском дворце". Автор посланий (как и адресат) прямо не называется, но, как утверждает журнал, он или она "является членом внутреннего круга королевы Елизаветы". В письме, в частности, жену принца Гарри Меган Маркл сравнивают с "раковой опухолью" и призывают избавиться от нее.

"Это ужасно! Ее оскорбительное поведение, неконтролируемые траты, неблаговидные семейные связи и неповиновение требуют соответствующей реакции от монархии… Раковую опухоль необходимо вырезать как можно скорее и без лишних драм", - якобы говорится в перехваченном email.

Инсайдер издания говорит, что даже у королевы, которая ранее поддерживала Меган, лопнуло терпение. "Ее Величество рассматривает жену Гарри, как жадную охотницу за золотом. Она приказала дать Меган то, чего она хочет - денег", - пишет Globe.

Якобы герцогине Сассекской предлагают одобренное Елизаветой бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов, а также титул для его будущего ребенка - но нее для нее самой. Бывшей актрисе надлежит вернуться в США, а ребенка будут воспитывать в Великобритании. И с разводом хотят не затягивать - оформив его в ближайшие месяцы. Однако принц Гарри заявил, что развод с Меган возможен "только через его труп". И готов вступить в противостояние с требующими этого бабушкой-королевой, отцом Чарльзом и старшим братом Уильямом.

Ранее мы сообщали о том, что королева сурово отчитала Меган Маркл.