Модный маникюр 2019: трендовые варианты (видео) [ Редактировать ]
Какой маникюр будет модным в 2019 году интересует многих девушек. Специально для вас, мы собрали подборку маникюрных трендов 2019 года.
На что стоит обратить внимание в дизайне ногтей? Какие смелые узоры, необычные сочетания цветов и броские декоры будут в моде? Смотрите в нашем видео.
Цвет 2019 года
В 2019 году самым популярным оттенком признали "живой коралловый". На тенденциях в маникюре это также отразится. Смело красьте ногти в такой цвет, ведь он одновременно придает свежести рукам и выглядит невызывающе, говорят мастера маникюра.
Также в моде всегда остается: красный, нюдовый и френч.
Также предлагаем вам посмотреть, как сделать макияж без ошибок.
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