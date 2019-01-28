Какой маникюр будет модным в 2019 году интересует многих девушек. Специально для вас, мы собрали подборку маникюрных трендов 2019 года.

На что стоит обратить внимание в дизайне ногтей? Какие смелые узоры, необычные сочетания цветов и броские декоры будут в моде? Смотрите в нашем видео.

Цвет 2019 года

В 2019 году самым популярным оттенком признали "живой коралловый". На тенденциях в маникюре это также отразится. Смело красьте ногти в такой цвет, ведь он одновременно придает свежести рукам и выглядит невызывающе, говорят мастера маникюра.

Также в моде всегда остается: красный, нюдовый и френч.

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