Посетители ночного клуба в Одессе остались без одежды [ Редактировать ]
В Одесе полицейские задержали пару, которая обокрала посетителей ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"19-летний парень и его 18-летняя сообщница в одном из развлекательных заведений "прихватили" из гардероба несколько зимних курток и шуб посетителей", - рассказали в полиции.
Обнаружив пропажу, гости немедленно обратились за помощью к сотрудникам полиции.
Известно, что уже через несколько часов правозащитники выяснили, что к краже вещей причастны двое местных жителей. А украденные вещи возвращены хозяевам. В отношении воров было возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.185 (кража) Криминального кодекса Украины.
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