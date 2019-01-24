В Одесе полицейские задержали пару, которая обокрала посетителей ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.



"19-летний парень и его 18-летняя сообщница в одном из развлекательных заведений "прихватили" из гардероба несколько зимних курток и шуб посетителей", - рассказали в полиции.



Обнаружив пропажу, гости немедленно обратились за помощью к сотрудникам полиции.



Известно, что уже через несколько часов правозащитники выяснили, что к краже вещей причастны двое местных жителей. А украденные вещи возвращены хозяевам. В отношении воров было возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.185 (кража) Криминального кодекса Украины.

Ранее украинского спортсмена изрезали ножом и ограбили во время отпуска.