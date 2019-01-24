На станции "Площадь Льва Толстого" Киевского метро установили новые турникеты в тестовом режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"Оборудование будет работать для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим "fast line")", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что после завершения периода тестирования и в случае положительных результатов работы, данная модель турникетов может появиться и на других станциях подземки.

Напомним, в киевском аэропорту "Борисполь" из-за непогоды отменяют рейсы.