В столичном метрополитене тестируют необычные турникеты [ Редактировать ]
На станции "Площадь Льва Толстого" Киевского метро установили новые турникеты в тестовом режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
"Оборудование будет работать для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим "fast line")", - рассказали в пресс-службе.
Известно, что после завершения периода тестирования и в случае положительных результатов работы, данная модель турникетов может появиться и на других станциях подземки.
Напомним, в киевском аэропорту "Борисполь" из-за непогоды отменяют рейсы.
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