25 января профессиональный праздник отмечают украинские студенты. В этот день ученикам ВУЗов предоставляют всевозможные скидки в магазинах или вовсе бесплатный вход в ночные клубы.

Если вы еще не определились, где будете отмечать свой праздник, предлагаем вам афишу столичных мероприятий.

"КРЕПАТУРА vs TANYA" в ночном клубе Saxon

Где: ул. Максимовича, 4 (бывш. Трутенко)

Cтоимость: М: 80 UAH, Ж: 60 UAH.

"Чоткий день студента" в ночном клубе Forsage

Где: ул. Гарматная, 51а

Cтоимость: Ж: 50 UAH, М: 100 UAH., после 05:00 вход бесплатный.

CIRQUE NIGHT в ночном клубе Indigo

Где: ул. Кудряшова, 3

День Студента в ночном клубе Disco Radio Hall

Где: просп. Степана Бандеры, 32

Cтоимость: М - 150 UAH, Ж - 100 UAH.

SORRY, БАБУШКА

Где: Дмитриевская улица, 18/24

Cтоимость: Ж - до 23:00 - FREE, после - 60 UAH, М - 100 UAH

День студента в Shooters

Где: ул. Московская 22

Cтоимость: Ж - FREE, М - 150 UAH

Также 25 января отмечают День ангела Татьяны. Не забудьте поздравить своих близких и знакомых Татьян.