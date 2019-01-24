День студента: куда пойти 25 января (афиша) [ Редактировать ]
25 января профессиональный праздник отмечают украинские студенты. В этот день ученикам ВУЗов предоставляют всевозможные скидки в магазинах или вовсе бесплатный вход в ночные клубы.
Если вы еще не определились, где будете отмечать свой праздник, предлагаем вам афишу столичных мероприятий.
"КРЕПАТУРА vs TANYA" в ночном клубе Saxon
Где: ул. Максимовича, 4 (бывш. Трутенко)
Cтоимость: М: 80 UAH, Ж: 60 UAH.
"Чоткий день студента" в ночном клубе Forsage
Где: ул. Гарматная, 51а
Cтоимость: Ж: 50 UAH, М: 100 UAH., после 05:00 вход бесплатный.
CIRQUE NIGHT в ночном клубе Indigo
Где: ул. Кудряшова, 3
День Студента в ночном клубе Disco Radio Hall
Где: просп. Степана Бандеры, 32
Cтоимость: М - 150 UAH, Ж - 100 UAH.
SORRY, БАБУШКА
Где: Дмитриевская улица, 18/24
Cтоимость: Ж - до 23:00 - FREE, после - 60 UAH, М - 100 UAH
День студента в Shooters
Где: ул. Московская 22
Cтоимость: Ж - FREE, М - 150 UAH
Также 25 января отмечают День ангела Татьяны. Не забудьте поздравить своих близких и знакомых Татьян.
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