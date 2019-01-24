Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в парламентских выборах в Украине, которые пройдут в 27 октября 2019 года.

Однако в президенты Кличко баллотироваться не будет. Заявление чиновник сделал в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"Я буду участвовать в парламентских выборах и, с высокой вероятностью, политическая партия "Удар" будет принимать участие в парламентских выборах для того, чтобы отстаивать интересы и города Киева, и каждого городка и каждой деревни в Украине", - сказал Кличко агентству "Интерфакс-Украина"

Кроме того, Кличко отметил, что он взял перед киевлянами обязательства, которые намерен выполнить.

"Будет с моей стороны нечестно пообещать и прыгать на другие позиции. Мне эти кресла и позиции не нужны. Единственная моя цель – я хочу жить в нормальных европейских условиях в Украине и поэтому я не хочу ждать: если хочешь сделать хорошо, сделай сам", - заявил мэр Киева.

Среди ключевых задач-обязательств он назвал запуск автомобильного сообщения Подольско-Воскресенским мостом к концу следующего года, а также проведение метро на Виноградарь.

Напомним, что в Украине выборы президента состоятся 31 марта. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания.