В ПАСЕ приняли резолюцию по Азову [ Редактировать ]
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла украинскую резолюцию по Азову. Об этом 24 января сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на станице в Twitter.
"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы!" - написал чиновник.
Напомним, Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных России. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море. Кроме того, резолюция поддерживает Германии и Франции о третьей стороне по наблюдателям в Керченском проливе.
Ранее мы сообщали о том, что председателя ПАСЕ переизбрали.
по теме
В ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море
В ПАСЕ решили провести срочные дебаты относительно ситуации в Азовском мореи Керченском проливе
В ПАСЕ поддержали поправку о военнопленных моряках
Отмечается, что вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам
В ПАСЕ представят резолюцию по Азовскому морю
В ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море и Керченском проливе
Жизнь и здоровье пленных моряков под угрозой - Денисова
Украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера переводят в Лефортовское СИЗО
Родичі полонених моряків закликали ПАРЄ визнати російську агресію
Статус військовополонених дозволить надати бранцям кваліфіковану медичну та правову допомогу