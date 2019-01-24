Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла украинскую резолюцию по Азову. Об этом 24 января сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на станице в Twitter.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы!" - написал чиновник.

Напомним, Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных России. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море. Кроме того, резолюция поддерживает Германии и Франции о третьей стороне по наблюдателям в Керченском проливе.

Ранее мы сообщали о том, что председателя ПАСЕ переизбрали.