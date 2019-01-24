Исчезновение самолета с футболистом: названа вероятная причина трагедии [ Редактировать ]
Фото: fcnantes.com
24 января полиция вновь возобновила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, а эксперт в области авиации назвали вероятную причину трагедии. Об этом сообщает The Sun.
По его мнению, самолет мог упасть из-за обледенения крыльев, что привело к зависанию в воздухе и падению в море. Кроме того, сообщение футболиста о том, что самолет вот-вот развалится, свидетельствует о признаках обледенения на крыльях.
"Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены", - отметил эксперт.
Напомним, 21 января самолет пропал с радаров авиадиспетчеров. Той же ночью рядом с Нормандскими островами началась поисково-спасательная операция, которая никаких результатов не дала. Позднее в сети появились последние голосовые сообщения футболиста, сделанные на борту перед авиапроисшествием.
23 января поисковый самолет обнаружил в Ла-Манше различные обломки и направил спасательную шлюпку к месту поисков. В тот же день в деле с исчезновением спортсмена появилась странная деталь.
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