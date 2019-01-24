Лабрадор подружился с дельфином и покорил пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
В Австралии в Гленеге на видео попал черный лабрадор, плавающий с дельфином в ручьях Патавалонга.
Забавное видео было опубликовано на YouTube-канале ViralHog.
"Я посмотрела на реку и увидела черного лабрадора, который плыл за дельфином. Они плескалась вместе, а со стороны это выглядело, как будто они играют", - рассказал очевидец журналистам издания El Comercio.
Женщина утверждает, что уже через двадцать минут на берегу собралась толпа, чтобы увидеть, как собака и дельфин играют в воде.
Позже пес вернулся к хозяину на берег целым и невредимым.
"Друзья - это семья, которую мы выбираем себе сами", - комментируют ролик пользователи сети.
На момент публикации видео собрало больше десяти тысяч просмотров и десятки лайков.
Напомним, в Великой Британии спасают голого ежика.
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