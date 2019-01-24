В сети появились первые фото с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России.

Фото: соцсети

На опубликованных снимках видно, что фюзеляж самолета переломился. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Фото: соцсети

Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.

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