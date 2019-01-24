В России разбился бомбардировщик: первые фото с места аварии [ Редактировать ]
В сети появились первые фото с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России.
Фото: соцсети
На опубликованных снимках видно, что фюзеляж самолета переломился. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Фото: соцсети
Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.
Ранее мы сообщали о том, что под Житомиром разбился украинский истребитель.
по теме
В России столкнулись два истребителя
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона
Во Франции нашли обломки истребителя - СМИ
Последний раз истребитель зафиксировали 9 января во время полета над горным массивом Юра
В России разбился бомбардировщик, есть погибшие
В России разбился бомбардировщик при посадке на военный аэродром
У Росії зіткнулися винищувачі Су-34
Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї