Морякам из России запретили въезд в Украину [ Редактировать ]
Вчера в пункте пропуска для морского торгового сообщения "Южный", пограничники Одесского отряда запретили восьми морякам из Российской Федерации въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Во время осмотра одного из судов, которое прибыло из Испании, был проведен контроль второй линии в отношении 13 граждан России. В результате проверки было обнаружено 8 членов суднокоманды, граждан РФ, которые в конце 2018 нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым", - говорится в сообщении.
Известно, что морякам отказано в пересечении государственной границы Украины и вынесены постановления о запрете въезда в Украину на 3 года.
Граждане РФ привлечены к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" с наложением штрафов в размере 13 600 гривен.
Напомним, омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась к послам ЕС с просьбой отправить пленных моряков в другую страну.
по теме
Денисова призвала послов ЕС отправить пленных моряков в другую страну
Людмила Денисова призвала послов Евросоюза надавить на Россию
ЄС очікує від Росії негайного звільнення українських моряків
Дипломатам ЄС відмовили спостерігати за судовим процесом над полоненими моряками
У ПАРЄ розглядають резолюцію про ескалацію в Азовському морі
Українська делегація наполягає на внесенні до тексту поправки про визнання українських моряків військовополоненими
Жизнь и здоровье пленных моряков под угрозой - Денисова
Украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера переводят в Лефортовское СИЗО
В ПАСЕ поддержали поправку о военнопленных моряках
Отмечается, что вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам