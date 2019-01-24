Вчера в пункте пропуска для морского торгового сообщения "Южный", пограничники Одесского отряда запретили восьми морякам из Российской Федерации въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время осмотра одного из судов, которое прибыло из Испании, был проведен контроль второй линии в отношении 13 граждан России. В результате проверки было обнаружено 8 членов суднокоманды, граждан РФ, которые в конце 2018 нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым", - говорится в сообщении.

Известно, что морякам отказано в пересечении государственной границы Украины и вынесены постановления о запрете въезда в Украину на 3 года.

Граждане РФ привлечены к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" с наложением штрафов в размере 13 600 гривен.

Напомним, омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась к послам ЕС с просьбой отправить пленных моряков в другую страну.