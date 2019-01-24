В среду, 23 января, на Волыни от действий воров пострадала собственность сразу на трех приходов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, в ночь на 23 января в Свято-Николаевский храма села Звиняче ворвались неизвестные злоумышленники. Как рассказал настоятель общины священник Сергей Бачинский, никаких средств на тот момент в церковной кассе не было. Однако воры повредили оклад на одной из храмовых икон.

Также в ночь на 23 января неизвестные обокрали Крестовоздвиженский храм села Ощев.

Настоятель храма священник Роман Свитлык обратился к правоохранителям. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что сначала злоумышленники проникли в храм, повредив окно. Поскольку старинных ценных вещей в храме не нашли, неизвестные похитили из кассы 100 грн.

Также ночью 23 января во Свято-Успенском храме села Староселье была совершена кража. Из помещения храма пропала икона. О преступлении сообщил настоятель храма, благочинный протоиерей Петр Бугайчук.