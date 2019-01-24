В четверг, 24 января, Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года законов о миграции. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия сегодня предпринимает следующий шаг в процедуре против Венгрии. 19 июля 2018 года Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление относительно нового законодательства. Проанализировав ответ, представленный венгерскими властями, Еврокомиссия пришла к заключению, что большинство поднятых проблем до сих пор не решены", - говорится в сообщении.

Среди нарушений, которые Будапешт не устранил, - "ограничение индивидуальных свобод" мигрантов, а также "незаконное ограничение права на убежище".

"У властей Венгрии теперь есть два месяца на то, чтобы ответить на обеспокоенности Еврокомиссии. В противном случае Еврокомиссия может подать на Венгрию в Европейский суд юстиции", - говорится в заявлении.

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