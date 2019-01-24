День студента: поздравления в стихах и прозе [ Редактировать ]
25 января в Украине празднуют День студента. Не забудьте поздравить своих друзей и всех, кто имеет отношение к этому празднику. Отправьте смс или наберите старых знакомых и уделите им свое внимание. А мы собрали для вас поздравления в стихах и прозе.
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали -
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы - далеко!
Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений.
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно - день такой.
Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека - это студенческие годы. Годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе - главное, внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство. Поздравляю всех студентов - бывших, настоящих и будущих. И желаю провести этот день так, чтобы было о чем вспоминать целый год, а лучше - всю жизнь!
С Днем студента поздравляю!
Посдавать "хвосты" желаю
И шпаргалку написать,
И суметь ее достать.
Чтоб стипендию платили,
В деканате, чтоб любили.
Никогда не унывать,
Все билеты четко знать.
Пары посещать прилежно,
Курсовую сдать успешно.
А еще не забывать
От науки отдыхать.
Чего студенту можно пожелать?
Чтоб легкой к знаниям была дорога.
Всегда экзамен без труда сдавать.
И препод чтобы не был очень строгим.
Чтоб были силы по утрам вставать,
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
На семинарах эрудицией блистать,
Хорошим человеком оставаться!
С веселым праздником тебя. Праздником всех студентов, праздником молодости, красоты и душевного веселья. Пуская в этот праздничный день, уходящий своими корнями во глубину веков, ты отдохнешь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые мечты и желания.
По материалам pozdravok.ru
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