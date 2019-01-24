25 января в Украине празднуют День студента. Не забудьте поздравить своих друзей и всех, кто имеет отношение к этому празднику. Отправьте смс или наберите старых знакомых и уделите им свое внимание. А мы собрали для вас поздравления в стихах и прозе.

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали -

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы - далеко!

Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений.

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!



Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно - день такой.



Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека - это студенческие годы. Годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе - главное, внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство. Поздравляю всех студентов - бывших, настоящих и будущих. И желаю провести этот день так, чтобы было о чем вспоминать целый год, а лучше - всю жизнь!

С Днем студента поздравляю!

Посдавать "хвосты" желаю

И шпаргалку написать,

И суметь ее достать.



Чтоб стипендию платили,

В деканате, чтоб любили.

Никогда не унывать,

Все билеты четко знать.



Пары посещать прилежно,

Курсовую сдать успешно.

А еще не забывать

От науки отдыхать.

Чего студенту можно пожелать?

Чтоб легкой к знаниям была дорога.

Всегда экзамен без труда сдавать.

И препод чтобы не был очень строгим.



Чтоб были силы по утрам вставать,

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

На семинарах эрудицией блистать,

Хорошим человеком оставаться!

С веселым праздником тебя. Праздником всех студентов, праздником молодости, красоты и душевного веселья. Пуская в этот праздничный день, уходящий своими корнями во глубину веков, ты отдохнешь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые мечты и желания.

По материалам pozdravok.ru

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