24 января в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Женская спринтерская гонка открывала программу соревнований в небольшом итальянском городке.

Первой из украинок стартовала Елена Пидгрушная, установившая личный антирекорд на предыдущем этапе в Рупольдинге. Капитан сборной продолжает набирать форму после продолжительной болезни, однако выбраться из черной полосы ей пока не удается. Елена стала единственной из наших спортсменок, кому удалось пройти без ошибок дебютный огневой рубеж. На лыжне проигрыш был большой, но надежды на попадание в "пасьют" все еще оставались. До стрельбы стоя, где украинка закрыла всего три из пяти мишеней, и приняла решение о досрочном завершении гонки...Таким образом, Пидгрушная больше не выступит на стартах в Антхольце.

Не самым лучшим образом провели гонку и сестры Семеренко. К провалам "ходом", что свойственно всем нашим девушкам в этом сезоне, добавились сложности с закрытием мишеней. Вита суммарно настреляла три промаха, Валентина - один, и уже на экваторе старшая из сестер выпала из борьбы за гонку преследования. Естественно, что о масс-старте никакой речи не могло и идти, так как в тотале украики занимают 36 и 40 позиции соответственно, при необходимой 25-й. Та же участь ждала и Юлию Журавок, показавшую 83-й результат на лыжне из 93 биатлонисток.

Лучшей их украинок в этой гонке стала Анастасия Меркушина, получившая поздний стартовый номер. 24-летняя спортсменка превзошла сокомандниц во всех аспектах и завершила гонку 35-й. Украинки все же примут участие в субботнем "пасьюте"!

Победу в спринте одержала Маркетта Давидова, для которой "золото" стало первым в карьере. Радости чешской биатлонистки не было предела. "Серебро" на счету "финской ракеты" Кайсы Макаряйнен. Компанию на подиуме им составила норвежка Марте Олсбю Ройселанд, став третьей.

Что касается результатов лидеров общего зачета, то Лиза Витоцци финишировала 5-й, ее соотечественница - Доротея Вирер - 8-й, Анастасия Кузьмина - 10-й, а Паулина Фиалкова только 30-я.

Спринт. Женщины:

1. Маркета Давидова (0+0) 21:40,7

2. Кайса Макаряйнен (0+1) +1,7

3. Марте Олсбю Ройселанд (1+0) +3,5

...

35. Анастасия Меркушина (1+0) +1:27,6

60. Валя Семеренко (1+0) +2:23,7

78. Вита Семеренко (1+2) +2:48,5

82. Юлия Журавок (1+1) +3:12,3

DNF Елена Пидгрушная (0+2)

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