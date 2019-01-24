В четверг, 24 января, на некоторых улицах Киева отключили холодную воду. Это связано с повреждениями на сети водоснабжения. Об этом сообщает "Киевводоканал".

По состоянию на 16:00 ремонтные бригады приступили к работе над локализацией и ликвидацией аварий.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

- улица Петра Нестерова;

- проспект Победы;

- улица Семьи Идзыковских, 39.

Коммунальщики планируют закончить ремонтные работы в течение суток и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, Киевводоканал предупреждал о плановых профилактических работах в связи с которыми не будет воды.