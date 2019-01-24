Киевляне остались без воды: перечень улиц [ Редактировать ]
В четверг, 24 января, на некоторых улицах Киева отключили холодную воду. Это связано с повреждениями на сети водоснабжения. Об этом сообщает "Киевводоканал".
По состоянию на 16:00 ремонтные бригады приступили к работе над локализацией и ликвидацией аварий.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- улица Петра Нестерова;
- проспект Победы;
- улица Семьи Идзыковских, 39.
Коммунальщики планируют закончить ремонтные работы в течение суток и приносят извинения за временные неудобства.
Напомним, Киевводоканал предупреждал о плановых профилактических работах в связи с которыми не будет воды.
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