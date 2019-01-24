Швеция заявила, что три военных разведывательных самолета России нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство АР.

"Самолет Ил-20 и два самолета Су-27 вошли в шведское воздушное пространство без разрешения и полетели в субботу на юг от города Карлсхамн, около 135 километров к северо-востоку от прибрежного города Мальме", - говорится в сообщении.

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