Кліматичні рекорди б'є погода в Австралії. В околицях Аделаїди уперше за 80 років температура повітря перевищила 49 градусів за Цельсієм. Подібні рекорди зафіксовано ще у 13 містах на півдні країни.

Варто нагадати, що південні регіони у південній півкулі все одно, що північні в нашій. За прогнозами синоптиків, до кінця тижня у деяких австралійських штатах можливе підвищення до 50 градусів.

Від аномальної спеки плавиться асфальт, а австралійські кажани, які зазвичай удень сплять просто на деревах, втрачають свідомість і падають на землю.

На відміну від них, люди шукають порятунку на пляжах та у торгових центрах, де постійно працюють кондиціонери. А в деяких барах у спекотні дні безплатно роздають пиво.