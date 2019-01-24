Информационное агентство "АСПИ" обнародовало статью, в тексте которой усматриваются прямые угрозы физической расправой заместителю начальника Одесской таможни ГФС Владимиру Передерию и начальнику управления организации таможенного контроля и оформления таможни Андрей Артеменко. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. начальника Одесской таможни Сергей Тупальский.

От имени неназванного члена неназванной "организации, защищающей права АТОшников" в материале "АСПИ" заявляется, что бойцы настроены поехать на следующей неделе на одесскую таможню и собственноручно задержать указанных работников, чтобы "передать их в руки правоохранителям".

По словам С.Тупальского, в связи с тем, что в ноябре 2016 около двух десятков неизвестных совершили нападение на Одесскую таможню и нанесли ведомству серьезный материальный ущерб, утром должностные лица таможни подготовили заявление в Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области об угрозах в их адрес.

"Мы считаем, что таким образом представители компании "Файнпрод" пытаются незаконно повлиять на решения, которые принимают или будут принимать сотрудники. Будем добиваться возбуждения уголовного дела по факту этих угроз и запугиваний", - подчеркнул С.Тупальский, добавив, что обратился в полицию с просьбой обеспечить охрану Одесской таможни

Кроме того, он отметил, что приведенные в материале "АСПИ" факты о коррупции и неправомерных действиях В.Передерия и А.Аременко, которые якобы имели место, будут тщательно проверены. И, если они подтвердятся, к должностным лицам будут применены дисциплинарные меры. Вместе с тем, если подтверждения эти заявления не найдут, таможня обратится в суд с иском к изданию, которое распространило этот материал, и будет добиваться отзыва его свидетельства о государственной регистрации в качестве информационного агентства.

Также С.Тупальский призвал экспертов таможенного сообщества и народных депутатов - членов Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики начать дискуссию о путях решения проблемы злоупотребления законодательством в сфере защиты интеллектуальной собственности во время бизнес-конфликтов, заложником которых становится таможня. И обратился к киевским и одесских журналистов с предложением рассказать о сложившейся ситуации.

"Одесская таможня неоднократно сталкивалась с давлением со стороны различных сил. Но если обществу нужно ведомство, которое будет работать на его интересы, давление должно прекратиться раз и навсегда!", - резюмировал С.Тупальський.