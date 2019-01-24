Изменение климата - "бомба с часовым механизмом". Ученые говорят, что потенциальные изменения подземных водоносных горизонтов из-за глобального потепления представляют собой отсроченную опасность для планеты. Об этом сообщает авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.

Системам подземных вод требуется гораздо больше времени для реагирования на изменение климата, возможно - сроком на 100 лет. Только через век подземные воды начнут меняться настолько, что это повлияет на всю Землю.

Авторы исследования говорят, что более половины систем подземных вод в мире - крупнейшего источника полезной пресной воды в мире - сильно изменятся через век. Подземные воды пополняются в основном дождевыми осадками. Одновременно вода выходит или сбрасывается из источников подземных вод в озера, ручьи и океаны для поддержания общего баланса. Из-за потепления баланс пополнения и сброса нарушается, говорит ведущий автор Марк Катберт.

"Это можно охарактеризовать как экологическую бомбу замедленного действия, потому что любое изменение климата, происходящее сейчас, полностью повлияет на базовый сток рек и озер через длительное время", - сказал он.

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