Ученые рассказали о подстерегающей человечество опасности [ Редактировать ]
Изменение климата - "бомба с часовым механизмом". Ученые говорят, что потенциальные изменения подземных водоносных горизонтов из-за глобального потепления представляют собой отсроченную опасность для планеты. Об этом сообщает авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.
Системам подземных вод требуется гораздо больше времени для реагирования на изменение климата, возможно - сроком на 100 лет. Только через век подземные воды начнут меняться настолько, что это повлияет на всю Землю.
Авторы исследования говорят, что более половины систем подземных вод в мире - крупнейшего источника полезной пресной воды в мире - сильно изменятся через век. Подземные воды пополняются в основном дождевыми осадками. Одновременно вода выходит или сбрасывается из источников подземных вод в озера, ручьи и океаны для поддержания общего баланса. Из-за потепления баланс пополнения и сброса нарушается, говорит ведущий автор Марк Катберт.
"Это можно охарактеризовать как экологическую бомбу замедленного действия, потому что любое изменение климата, происходящее сейчас, полностью повлияет на базовый сток рек и озер через длительное время", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что гигантская черная дыра "поливает" Землю излучением.
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