Как выгодно продать автомобиль? [ Редактировать ]
Рано или поздно, каждый автовладелец приходит к тому, чтобы продать свою машину. Причины для этого могут быть разными: желание купить машину новее, авто было в ДПТ или же, ремонт и обслуживание требуют немалых финансовых вложений. Во всяком случае, мотивы у владельцев отличаются, а вот цель одна - продать авто быстро и выгодно.
К сожалению, реалии рынка другие. Здесь есть свои нюансы, и как правило, не всегда получается продать авто за хорошие деньги и в короткий срок.
Самыми распространенными способами продажи остаются:
- комиссионные автоплощадки. В этом случае, вы отдаете свой автомобиль под реализацию специализированным компаниям. С одной стороны, владелец транспортного средства не занимается поиском потенциальных покупателей и не проводит встречи, что несомненно удобно. Но стоит учитывать дополнительные расходы, а именно: процент от продажи вы платите компании, и обеспечиваете содержание вашей машины на автополщадке. Продажа может занять месяцы, а теперь посчитайте: сколько вам придется заплатить за то, что машина просто стояла на площадке?
- предложить транспортное средство друзьям и знакомым. Это, пожалуй, самым сомнительный способ продажи. Плюс такого сотрудничества - экономия времени, но минусов гораздо больше. Помните, что вы будете виноваты в каждой поломке, даже если к этому не имеете никакого отношения. Как показывает практика, продажа автомобиля друзьям - это верный способ прекратить общение.
- через интернет ресурсы. Сегодня, в интернете масса сайтов, где вы размещаете объявление о продаже своей машины. Преимущество такого способа продажи - вы самостоятельно устанавливаете необходимую стоимость и можете диктовать свои условия на просторах этих ресурсов. Но будьте готовы к тому, что поиск потенциального покупателя может занять месяцы, а то и годы. Безрезультатные встречи проводите также вы, а это немалые временные затраты.
- срочный автовыкуп в Киеве и других городах Украины. Речь идет о сотрудничестве с компаниями, которые занимаются автовыкупом. Скорость сделки - основное преимущество. Но будьте аккуратны, в таком сотрудничестве главное выбрать проверенную компанию с хорошей репутацией на рынке.
EXPRESS VYKUP - срочный выкуп авто на взаимовыгодных условиях
EXPRESS VYKUP уже более 18 лет на автомобильном рынке Украины. Многолетний опыт работы в этой сфере и безупречная репутация - это гарантия продуктивного сотрудничества с каждым автовладельцем.
Компания EXPRESS VYKUP занимается выкупом:
- автомобилей после ДТП;
- машин не старше 20 лет;
- отечественных автомобилей не раньше 2013 года выпуска;
- элитных и дорогих авто;
- кредитных авто, при условии погашения кредитной задолженности;
- новых автомобилей.
Преимущества сотрудничества с EXPRESS VYKUP:
- выплата 90% рыночной стоимости автомобиля. Компания предлагает реальную стоимость авто, без снижения цены.
- мгновенная реакция на оставленную заявку. Сотрудники компании связываются с продавцом в ближайшие сроки, и часто выкупают авто в день обращения.
- компания осуществляет срочный автовыкуп в Киеве и других городах Украины. Более 25 филиалов EXPRESS VYKUP находятся по всей территории Украины, что позволяет быстро реагировать на заявку с любой точки страны.
- все юридические моменты EXPRESS VYKUP берет на себя. Да, компания работает прозрачно и в соответствии с законами Украины. Все сделки юридически грамотно составлены, это обезопасит и автовладельца, и компанию.
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