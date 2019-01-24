Рано или поздно, каждый автовладелец приходит к тому, чтобы продать свою машину. Причины для этого могут быть разными: желание купить машину новее, авто было в ДПТ или же, ремонт и обслуживание требуют немалых финансовых вложений. Во всяком случае, мотивы у владельцев отличаются, а вот цель одна - продать авто быстро и выгодно.

К сожалению, реалии рынка другие. Здесь есть свои нюансы, и как правило, не всегда получается продать авто за хорошие деньги и в короткий срок.

Самыми распространенными способами продажи остаются:

комиссионные автоплощадки. В этом случае, вы отдаете свой автомобиль под реализацию специализированным компаниям. С одной стороны, владелец транспортного средства не занимается поиском потенциальных покупателей и не проводит встречи, что несомненно удобно. Но стоит учитывать дополнительные расходы, а именно: процент от продажи вы платите компании, и обеспечиваете содержание вашей машины на автополщадке. Продажа может занять месяцы, а теперь посчитайте: сколько вам придется заплатить за то, что машина просто стояла на площадке?

предложить транспортное средство друзьям и знакомым. Это, пожалуй, самым сомнительный способ продажи. Плюс такого сотрудничества - экономия времени, но минусов гораздо больше. Помните, что вы будете виноваты в каждой поломке, даже если к этому не имеете никакого отношения. Как показывает практика, продажа автомобиля друзьям - это верный способ прекратить общение.

через интернет ресурсы. Сегодня, в интернете масса сайтов, где вы размещаете объявление о продаже своей машины. Преимущество такого способа продажи - вы самостоятельно устанавливаете необходимую стоимость и можете диктовать свои условия на просторах этих ресурсов. Но будьте готовы к тому, что поиск потенциального покупателя может занять месяцы, а то и годы. Безрезультатные встречи проводите также вы, а это немалые временные затраты.

срочный автовыкуп в Киеве и других городах Украины. Речь идет о сотрудничестве с компаниями, которые занимаются автовыкупом. Скорость сделки - основное преимущество. Но будьте аккуратны, в таком сотрудничестве главное выбрать проверенную компанию с хорошей репутацией на рынке.

EXPRESS VYKUP - срочный выкуп авто на взаимовыгодных условиях

EXPRESS VYKUP уже более 18 лет на автомобильном рынке Украины. Многолетний опыт работы в этой сфере и безупречная репутация - это гарантия продуктивного сотрудничества с каждым автовладельцем.

Компания EXPRESS VYKUP занимается выкупом:

автомобилей после ДТП;

машин не старше 20 лет;

отечественных автомобилей не раньше 2013 года выпуска;

элитных и дорогих авто;

кредитных авто, при условии погашения кредитной задолженности;

новых автомобилей.

Преимущества сотрудничества с EXPRESS VYKUP: