День святого Валентина - особенный день для всех влюбленных. Изначально 14 февраля - католический праздник, посвященный бесстрашному Валентину, который тайно венчал легионеров с их половинками, нарушая указ римского военачальника Клавдия II, за что и был казнен. Но, несмотря на печальную предысторию, сегодня День всех влюбленных отмечается по всему миру и служит поводом для выражения самых нежных чувств.

14 февраля каждому хочется получить от своей половинки особенный подарок. Он может быть недорогим, главное, чтобы содержимое подарочной коробки несло самый главный посыл, выражало искреннюю любовь и обожание. Если вы уже задумываетесь, чем будете радовать любимых в феврале, предлагаем несколько незаурядных идей.

Что подарить парню на 14 февраля

Многие женщины считают, что суровым мужчинам не нравятся романтические праздники, потому часто наши сильные половинки получают в этот день очередные носки да пенку для бритья, что вряд ли может пробудить в парне желание совершать романтические подвиги во имя возлюбленной. Другое дело, если выражением ваших нежных чувств станет что-то нужное или просто приятное.

Гаджеты

Дарить слишком дорогие подарки в большинстве пар не принято. Однако это не значит, что вы не сможете порадовать любимого хорошей павербанкой, мощным карманным фонариком, фитнес-браслетом или беспроводными наушниками. Подобную электронику редко покупаешь для себя, ведь она не является необходимой, но полученный в подарок проектор или подставка-увеличитель для смартфона несомненно порадуют и сделают просмотр видео более комфортным.

Bluetooth-колонка - еще один прекрасный подарок на 14 февраля, если ваш мужчина увлекается музыкой и ценит хороший звук. А если вы хотите, чтобы подарок стал проявлением трепета и заботы - подарите любимому Smart-чашку с функцией подогрева или контролем потребления жидкости.

Впечатления

Современный ритм жизни не располагает к яркой и насыщенной повседневности. Работа, жизнь в больших городах, бытовые трудности - все это забирает наше время, которое хотелось бы тратить на новые впечатления и небольшие радости выходного дня. Поэтому, если вы мечтаете устроить любимому день, о котором он будет вспоминать с улыбкой всю жизнь - дарите впечатления.

Любитель активного отдыха наверняка оценит сертификат на занятия с личным тренером, уроки единоборств, полет на вертолете или в аэро-трубе. Путешественник будет рад небольшой экскурсии в соседний город, к морю или в горы. А если вы чувствуете, что возлюбленный нуждается в качественном отдыхе - уикенд в SPA-отеле с парными релакс-процедурами будет как нельзя кстати. Найти массу впечатлений в вашем городе и не потратить на подарок месячную зарплату помогут скидки от Покупон.

Мужские штучки

Не каждая женщина может понять тот трепет, с которым мужчины относятся к собственным инструментам. Хороший складной нож, набор отверток или шестигранников, шуруповерт и добротный топор - это то, о чем мечтают многие. Конечно, выбрать идеальный инструмент, не разбираясь в особенностях, довольно сложно, но хороший кейс для инструментов или многофункциональный мультитул сможет выбрать даже истинная леди, далекая от всех этих инструментальных тонкостей.

Что подарить девушке на 14 февраля

Бытует мнение, будто выбирать подарки на День святого Валентина прекрасным дамам - титанический труд. Спешим вас успокоить: порадовать любимую можно, не убивая драконов и не завоевывая замок.

Отдых

Не секрет, что девушки тоже устают и нуждаются в отдыхе. Конечно, вы можете взять на себя все ее обязанности на пару дней и дать любимой просто вдоволь понежиться в постели, почитать книжку или просто провести денек на диване перед телевизором. Проще и эффективнее - подарить сертификат на несколько сеансов расслабляющего массажа, шоколадные обертывания, скрабирование, пилинг или просто поход в сауну с подружками. Если хотите поразить любимую и проявить свою романтическую натуру - смело заказывайте отдых для двоих в уютном отеле, где-нибудь подальше от шумного города. Пара дней на природе вдвоем не только станут прекрасным подарком для нее, но и положительно отразятся на ваших отношениях.

Фотосессия

В эру инстаграма все мы, особенно дамы, находимся в вечной погоне за хорошими фото. Профессиональная студийная фотосессия не только принесет несколько десятков отличных фотографий, но и поможет девушке почувствовать себя настоящей принцессой, ведь целый день вокруг нее будут бегать профессиональные визажисты, парикмахеры, стилисты и фотограф. Если хочется сделать этот подарок максимально романтичным, можно заказать парную фотосессию в стиле Love Story. Так вы и коллекцию совместных фотографий пополните, да и просто весело проведете время вместе.

Увлечения

Подарки, помогающие достичь новых высот в том, что интересует - бесценны. Ведь это не просто приятная мелочь, а поддержка, внимание к интересам вашей половинки. Потому в последнее время особой популярностью пользуются подарочные сертификаты на уроки танцев с именитыми тренерами, мастер-классы по рукоделию, курсы рисования, поэзии, прозы, музыки и дизайна. Если вам повезло быть в отношениях с увлеченной, творческой натурой, не стесняйтесь радовать ее вкладами в ее искусство. Разнообразные творческие подарки на День святого Валентина по выгодным ценам в вашем городе проще всего искать на сайте Покупон.