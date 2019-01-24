В Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору. У МОЗі планують скликати для цього спеціальну комісію. Від початку цього року лише на Львівщині захворіли понад півтори тисячі людей. В інших регіонах - ситуація не набагато краща. Що можна зробити - розбиралися мої колеги.

Неоголошена епідемія. В Україні лютує кір. Вісім з половиною тисяч нових хворих та п'ять летальних випадків від початку року - і це лише офіційна статистика. У Львівській області - захворіли понад 1,5 тисячі людей. У Львові п'ятеро немовлят підхопили кір від матерів - одразу після пологів.

"При скеруванні у дітей відмічалася висока гарячка, бо висипає якраз на фоні температури. одразу вже прослуховувалися крипітуючі хрипи у легенях які є притаманні власне тільки пневмонії", - говорить Лариса Григоренко, лікар-неонатолог.

Київ. Олександрівська лікарня. Карети швидкої привозять хворих на кір. Щодня госпіталізовують 30 і більше пацієнтів з цим діагнозом. Такий рівень захворюваності багато поколінь інфекціоністів, педіатрів та епідеміологів не пам'ятають.

"Это самая настоящая эпидемия. Если в 2016 у нас было только до 200 заболевших. Надо понимать, что официальная статистика - это верхушка айсберга. Мы просто относимся к таким странам, где бушуют такие эпидемии, которых в цивилизованных уже давным-давно нет", - говорить Ольга Голубовська, доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст.

Кір дуже підступна хвороба, швидко поширюється. Встановити правильний діагноз - не так просто. Тому потрібні негайні адекватні заходи, кажуть лікарі та громадські активісти. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я тільки думають, чи оголошувати про епідемію.

"Міністерство не оголосило епідемію кору, зараз є спалах кору - ми дивимося, які є показники. І єдине, що ми можемо попередити цю хворобу - це вакцинуватися. В Україні є досить вакцин, вони якісні, вони в наявності для дітей", - говорить Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

У МОЗ не згадують про те, що в регіонах, де лютує кір, повинні працювати лікарі-епідеміологи. В Україні, як відомо, їх скоротили в ході медреформи. Натомість чиновники пропонують провести "спецоперацію" масову вакцинацію 29 тисяч дітей у Львівській області вже у лютому - в самий розпал іншої епідемії - грипу.

Тим часом у Луцьку з початку року з кором злягли майже сім десятків дітей і вчителів. Дітям, які не пройшли вакцинацію, заборонили відвідувати навчання.

"Прийшла записка зі школи, що потрібно зробити дитині щеплення. Треба то треба, але ми не дуже так за те щеплення. Колись же люди були і без щеплень", - говорить Олена Логан, мама третьокласника.

У Луцьку понад 26ь тисяч школярів, і майже три тисячі нині не мають двох доз вакцини Кпк. Але чому це вирішили робити в розпал епідемії - коли дітей "косить" грип та атакує кір. Чому не було щеплення влітку? Це зацікавило досвідчених інфекціоністів.

"Якщо це відбувається таким хаотичним способом, то можна потрапити на вакцини сумнівної якості. Сам процес втрачає свою плановість і прогнозованість", - говорить Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів.

"Сейчас в очагах никакой противоэпидемической работы не проводится. Нужно изолировать всех контактных на срок 21 день, выяснить, кто вакцинирован, кто нет, кто не получил вторую дозу. Ранее проводились скриннинговые исследованния напряженности иммунитета", - говорить Ольга Голубовська - лікар-інфекціоніст.

Лікарі наполягають - щоб зупинити поширення хвороби, потрібен 4-тижневий карантин в дитячих колективах по всій Україні. І не тільки дитячих, якщо мова йде про такий регіон, як Львівська область.