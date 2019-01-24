Глухий кут для українських тепломереж. Держава вчасно не сплачує комунальним підприємствам гроші за субсидіантів. Тепломережі не розраховуються за спожитий газ, отримують великі штрафи й не можуть розвиватися. Як вийти з замкненого кола. І чи можна зменшити тарифи на газ - про це в наступному матеріалі.

Цій котельній у Башкирівці, що на Харківщині, вже більше сорока років. Звідси подають тепло на цілий мікрорайон. Колись тут використовували вугілля, нині газ. Стара система постійно потребує ремонту й оновлення. Та коштів на це немає. Тепломережі вчасно не отримують гроші від людей, бо половина абонентів субсидіанти. І держава не розраховується за них вчасно. Комунальники накопичують борги перед Нафтогазом. А той - накладає великі штрафи за прострочку платежів.

"Нам задерживают эти выплаты нам, на счет, два и более месяцев. Нас поэтому облаживают штрафными санкциями. Ну вот сейчас один иск в суде на 1 млн 200, и 1 иск на 900 тысяч. Вот, два иска уже лежат. А эти деньги нам модернизацию надо делать ремонты надо делать, у нас оборудование какое сейчас стоит", - говорить Валерій Гарцев, начальник дільниці №2.

Подібна ситуація по всій країні, каже нардеп Юрій Бойко. Сьогодні він приїхав у Башкирівку, щоб зустрітися з тепловиками. Усі біди, каже нардеп, через нерозумну політику уряду щодо ціноутворення на газ.

"Подняли тарифы на коммунальные услуги, в первую очередь, стоимость газа для людей. Потом посадили всю страну на субсидии, потому что люди не в состоянии платить 8,5тыс грн за газ. Субсидий не стало хватать в бюджете. Начали обрезать субсидии, не давать их людям, и возникли долги у людей. 47 миллиардов грн сегодня долги людей за коммунальные услуги, больше половины - это задолженность как раз за газ", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко обурений тим, як працює "Нафтогаз" і тією бездарною економічною політикою, яку веде уряд. Це відкидає людей в позаминуле століття.

"Сегодня все местные советы Украины, все тепловики должны "Нефтегазу Украины". Ну это чистое безобразие. Так нельзя работать. Так нельзя вести дела в стране. А дальше начинается цепная реакция. Люди вынуждены отключать газ, возвращаться в позапрошлый век, я сам видел, как люди отключают газ в квартирах, в домах, идут рубают дрова в посадках и переходят на отопление дровами. Т.е. их вернули даже не в прошлый, а в позапрошлый век вот такой бездумной, бездарной экономической политикой", - говорить Юрій Бойко.

Що ж стосується ціни на газ - Юрій Бойко вважає - її можна знизити майже вдвічі.

"Сегодня вот если взять 15 млрд кубов газа собственной добычи себестоимости 2,5 тыс грн, и 15 млрд, которые закупает страна со стоимостью 300 долл, максимальная цена единая для всех категорий потребителей сегодня это 4900 грн. И вот исходя из нее надо давать субсидии людям, исходя из нее насчитывать тарифы на тепло, и давать субсидии на тепло, и это цена для промышленности", - говорить Юрій Бойко.

Свої пропозиції народний депутат оформив як законопроект, який вже зареєстрований у Верховній Раді. На його переконання, від зниження вартості газу виграють і люди, і промисловість, продукція якої стане більш конкурентоздатною.