Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил меры по предотвращению вмешательства России в выборы в Украине. Об этом сообщается на сайте Администрации президента Украины.

Стороны обсудили вопросы кибербезопасности во время проведения президентских выборов в Украине в марте 2019 года.

"Речь идет о кибербезопасности. Это говорится, в том числе об обмене данными...", - цитирует президента АЮУ.

В то же время Порошенко подчеркнул, что не может раскрывать содержание договоренностей относительно спецслужб и всех механизмов обеспечения кибербезопасности.

"Очевидно, что детали этих договоренностей мы раскрывать не будем", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что по украинской инициативе был создан трастовый фонд НАТО по кибербезопасности, а также есть конкретные двусторонние соглашения, начиная с США и Великобритании и заканчивая Германией.

"На сегодняшний день очень важно, что и США, и ЕС, и Канада воспринимают это как реальную угрозу. Речь не идет о помощи Украине, речь идет об объединении усилий для защиты демократии во всем мире. Потому что Россия пытается использовать демократические инструменты и механизмы, чтобы подорвать демократию изнутри. Конечно, мы будем защищать государство, в том числе и от таких гибридных угроз России", - подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН.