В Эгейском море около греческого острова Родос в четверг, 24 января, произошло землетрясение, сообщает Associated Press.

Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

По информации Института геодинамики Афинского университета, землетрясение произошло в 14:30 по местному времени в 60 километрах к югу от Родоса.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения.