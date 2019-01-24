Вблизи Греции произошло землетрясение [ Редактировать ]
В Эгейском море около греческого острова Родос в четверг, 24 января, произошло землетрясение, сообщает Associated Press.
Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла по шкале Рихтера.
По информации Института геодинамики Афинского университета, землетрясение произошло в 14:30 по местному времени в 60 километрах к югу от Родоса.
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что в Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения.
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