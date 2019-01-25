В Австралии зафиксировали аномальную жару: температура достигла +50 [ Редактировать ]
Температура воздуха в южной Австралии в четверг, 24 января, превысила 49 градусов по Цельсию и достигла рекордного уровня. Об этом сообщает DW.
Согласно информации Метеорологического бюро, на север от города Аделаида температура составляет 49,1 градуса, а в самом городе - 46,6 градуса, что превысило рекордный показатель 1939 года.
Кроме того, собственные температурные рекорды побиты уже в 13 городах в южной Австралии.
В некоторых штатах ожидается, что до конца дня температура достигнет 50 градусов.
В свою очередь государственные органы охраны здоровья сообщили, что за последние сутки медицинскую помощь из-за перегрева получили 44 человека.
От жары в некоторых регионах страны даже плавится асфальт.
Из-за жары были отменены некоторые маршруты автобусов, пассажиры пользуются трамваями или поездами. Тысячи людей пережидают рекордную жару на пляжах и в торговых центрах. В некоторых местах людям раздают бесплатное пиво.
Ранее мы писали о том, что в Австралии на видео попал черный лабрадор, плавающий с дельфином.
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