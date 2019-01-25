В Подольском районе Киева, вечером 24 января, загорелся ресторан. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что информация об инциденте на улице Сагайдачного, 31 поступила в 21.35. По указанному адресу находится ресторан Тіке.

Как указала в ГСЧС, возгорание произошло на втором этаже здания, позже огонь распространился на крышу. В 23.16 пожар на площади около 100 кв. м. удалось локализовать.

На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава. Из помещения изъяли шесть газовых баллонов.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в ресторане Одессы прогремел взрыв.