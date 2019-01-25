Некоторые люди могут бросить один нехороший взгляд, и все начинает валиться из рук. В простонародье это называют "дурным глазом". Астрологи утверждают, что в какой-то степени это зависит от знака зодиака, пишет Мistika.

Скорпионы

Их не зря называют злом во плоти и самым дьявольским знаком зодиака. Часто Скорпионы прекрасно осведомлены о своих способностях и намеренно используют свои бесовские таланты против других.

Близнецы

Близнецы зачастую неосознанно распыляют волны негатива. Этот знак обожает поболтать, оценить и покритиковать. Бывает, что за их вполне безобидными фразами кроется враждебный энергетический посыл. Близнецам стоит научиться контролировать мысленные поток, иначе они могут навредить даже близким людям.

Козероги и Рыбы

Эти знаки часто слышат в свой адрес, что они "накаркали" и притянули неприятности своими словами. Они могут долгое время таить в себе обиды и мысленно совершать с обидчиком жестокий акт расправы. И по странному стечению обстоятельств, слова и угрозы Рыб и Козерогов часто воплощаются в жизнь.

У остальных знаков зодиака подобные способности встречаются гораздо реже, хотя здесь не последнюю роль играют индивидуальные характеристики даты рождения.

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