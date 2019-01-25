Вирок Януковичу у майбутньому стане основою процесу проти Російської Федерації на міжнародній арені. Про це заявив прокурор Руслан Кравченко, який представляв обвинувачення у кримінальному провадженні щодо президента-втікача.

Напередодні Оболонський райсуд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України з боку Росії. Вирок зачитували близько восьми годин. Екс-президента засудили до 13 років ув'язнення. Сторона захисту заявила, що подаватиме апеляцію.

"Вступив у змову з представниками влади Російської Федерації, матеріали стосовно яких виделені в окремі провадження. Які вирішили використати Януковича, як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані, що полягало у вчиненні ним протиправних дій від свого імені, як президента України, щодо легімітизаціїх вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України. Суд ухвалив: Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів за частиною першою статті 111 ККУ - у вигляді 13 років позбавлення волі", - зачитав Владислав Дев'ятко, головуючий суддя.