Нашої з вами допомоги потребує дванадцятирічний Денис Терещук. У хлопчика рідкісне захворювання кишечника - необхідна термінова трансплантація тонкої і товстої кишок. Надати донорські органи та зробити операцію погодилася клініка в американському Чикаго. Але коштує це майже півмільйона доларів. Такої суми у Денисових батьків немає.

До 12 років Денис жив активним життям: із задоволенням ходив до школи, займався акробатикою, грав у футбол та вчився грати на домрі.

"У Дениса рідкісний випадок, і взагалі продіагностувати тонкий кишечник дуже важко. До першої операції ніхто не міг поставити правильного діагнозу", - говорить Марина Терещук, мама Дениса.

Все змінилося три місяці тому. Хлопчик потрапив до Черкаської лікарні з перитонітом. Під час першої операції лікарі виявили тромбоз судин черевної порожнини і некроз кишківника. За два з половиною місяці Денис пережив 9 операцій. Лікарям вдалося відновити прохідність, але перетравлювати їжу організм не може. Поживні речовини хлопчик отримує через крапельницю.

"Видалили весь кишківник, залишилась тільки дванадцятипала кишка, шлунок. І залишилась, так звана, нисхідна частина товстої кишки, сигмовидна і пряма кишка. Ми почали спеціальні давать суміші через рот, маємо досить непоганий позитивний результат. Дитина має покази до трансплантації, так званого, кишківника", - говорить Роман Жежера, лікар-ординатор відділення хірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Ми не можемо відлучитись від нашого сина, тому що в нього з живота виділяється деяка кількість рідини, і нам постійно треба біля нього бути і дньом, і ночью. Страшно відлучатись надовго від нього", - говорить Юрій Терещук, батько Дениса.

Тепер Денис майже завжди читає, адже це - мало не єдина розвага у лікарняній палаті.

"Прочитати встиг дуже багато, тому що мені присилають книжки. Я не можу сидіти на одному місці, мені треба робити завжди щось. Хочу чимбистріше щоб зажила рана, і мені зробити трансплантацію, я зміг їсти і повернутися додому", - говорить Денис Терещук, пацієнт Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Батьки шукали клініку, яка може зробити трансплантацію, по всьому світу. Хлопчика погодилася прийняти лікарня у Чикаго. Йому можуть надати донорський орган, та коштує це майже півмільона доларів. Але родина не втрачає надії.

"Завжди віримо в успіх. Денис з першої операції сказав, що я буду жити, все буде добре", - говорить Марина Терещук, мама Дениса.

Їхати до Америки треба якнайшвидше, адже донорського органу ще треба дочекатися - на "їжї" з крапельниці.

Допомогти Денисові може кожен із нас. Необхідні реквізити - зараз ви можете бачити на екрані. Також ви можете знайти їх на сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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Терещук Юрій Олександрович (батько Дениса)

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